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Emniyetten drone destekli kaçak göçmen operasyonu

24 dakika önce

Emniyetten drone destekli kaçak göçmen operasyonuBARTIN - Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından drone destekli gerçekleştirilen yasa dışı göçmen uygulamasında kente kaçak yollardan girmek isteyen 4 Afgan uyruklu kişi yakalandı.

Emniyetten drone destekli kaçak göçmen operasyonu
BARTIN - Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından drone destekli gerçekleştirilen yasa dışı göçmen uygulamasında kente kaçak yollardan girmek isteyen 4 Afgan uyruklu kişi yakalandı.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğünün yaşadığı göçmenle mücadele çalışmaları devam ediyor. Bartın'ın kaçak göçmenler için uygun rotada bulunması nedeniyle denetimlerini sıklaştıran ekipler, ilk 6 ayda 20 Afganistan, 10 Suriyeli, 7 Türkmenistan, 6 Irak, 5 İran, 7 Filistin, 5 Azerbaycan, 7 Özbekistan ve 8 Kırgızistan uyruklu olmak üzere toplamda 75 yasa dışı göçmeni yakalanarak sınır dışı etti. Emniyet kaçak göçmenleri taşıyan araç sürücülerine ise 73 bin 375 lira ceza kesti.
Müdürlük uygulamalarında son olarak gerçekleştirilen drone destekli denetimde ise Karabük yolu üzerinde durdurulan bir minibüste 4 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakayı ele verdi. Kaçak göçmenler sınırdışı edilmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, araç sürücüsüne 5 bin 660 lira para cezası uygulandı.
Emniyetten drone destekli kaçak göçmen operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:47 Kaynak: İHA
Bartın, 3. Sayfa
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