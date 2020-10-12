Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı - Son Dakika

Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı

12.10.2020 17:52
Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı, System.String[]

ANTALYA'da gözaltındaki şüpheli H.K., elleri kelepçeli, ayakları çıplak halde emniyet müdürlüğü binasından kaçtı.

ANTALYA'da gözaltındaki şüpheli H.K., elleri kelepçeli, ayakları çıplak halde emniyet müdürlüğü binasından kaçtı. H.K., kaçtıktan 1 saat sonra arkadaşının evinde yakalandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Gözaltına alınan H.K., emniyet müdürlüğü binasından ellerindeki kelepçeyi havluyla gizleyip, ayakkabısız halde kaçtı. Şüphelinin kaçması üzerine polis, alarma geçti. Ekipler, H.K.'yi bulmak için sokaklarda, park ve bahçelerde arama yaptı. Polis, üstünde kısa şort ve tişört bulunan H.K.'yi, 1 saat sonra arkadaşının evinde yakalayıp, yeniden gözaltına alındı.H.K.'nın saklanmasına yardımcı olan Y.S. de gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı
Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı
Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı
Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı
Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı
Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı - Son Dakika

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