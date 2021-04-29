Emniyetten engelliler için özel broşür - Son Dakika

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü engelli vatandaşların trafik güvenliği bakımından incinebilirliklerinin dikkate alınması için vatandaşlara yaya geçitlerinde broşür dağıttı.

Engelli vatandaşların trafik güvenliği bakımından incinebilirliklerinin dikkate alınmasını ve engelli insanların başkalarına bağımlı olmaksızın hayatlarına devam edebilmeleri, engelleri dolayısıyla daha fazla riske maruz kalmadan sosyal hayata karışabilmeleri ve engellilerin trafikteki hassasiyetleri konusunda toplumun tamamında ortak bir bilincin oluşturulması amacıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü yayalara ve araç sürücülerine şehrin işlek caddelerinde el broşürü dağıttı. - ERZURUM