Emniyetten Erzurum'a özel broşür: Dadaşlar çayları evde içelim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyetten Erzurum'a özel broşür: Dadaşlar çayları evde içelim - Son Dakika

Emniyetten Erzurum'a özel broşür: Dadaşlar çayları evde içelim

6 saat önce

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek için çayı çok seven yöre halkına özel broşür hazırladı.

Emniyetten Erzurum'a özel broşür: Dadaşlar çayları evde içelim, System.String[]

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek için çayı çok seven yöre halkına özel broşür hazırladı. Üzerinde, 'Dadaşlar çayları evde içelim' yazan broşürü cadde ve sokakta gezenlere dağıtan polis, vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ve ülkemizde de çok sayıda kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüse karşı Erzurum'da alınan önlemler artırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı grubun sokağa çıkması yasaklanırken, diğer yaş gruplarındaki vatandaşların da mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Ancak, Erzurum'un en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde insan yoğunluğunu gören Vali Okay Memiş yaklaşık 2 kilometrelik caddeye boydan boya şerit çektirerek park yasağı getirdi. Park yasağı getirilen caddede, trafik ve zabıta ekipleri araçlarla anons yaparak vatandaşları evde kalmaya çağırdı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü de çayı çok seven Erzurumlular için özel olarak broşür bastırdı. Ön yüzünde, 'Dadaşlar çayları evde içelim', arka yüzünde ise koronavirüs riskine karşı alınacak 14 kuralı içeren bilgilerin yer aldığı broşürler maskeli ve eldivenli polis ekiplerince halka dağıtıldı. Polis, tek tek durdurduğu vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyararak sağlıkları için evlerine gitmelerini istedi.

LOKANTACILAR PARK İZNİ İSTEDİ

Valilik kararı ile Cumhuriyet Caddesi'ne park yasağı getirilince cadde üzerindeki lokantalar paket satışlarında yüzde 95 oranında bir azalma olduğunu söyledi. Müşterileri için 5 dakikalık bir park izni isteyen lokanta sahiplerinden Yasin Aydın, "Bizler mağdur olduk. İş yerleri kapandı bize de paket satın dediler. Cadde ve sokaklarda kimse yok. Bir de caddeye bariyerler konulunca kimse paket almak için bile gelemiyor. Vatandaşı da polis dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor. Biz de mağdur olduk. Önceden 8 kişi çalışıyordu. Şimdi 4 kişi. İşlerimiz yüzde 5'lere kadar düştü. Biliyoruz çok ciddi bir sorun var. Ama yetkililer bize de bir çare bulsun. Bize en azından paket satma fırsatı versinler ya da bizleri de kapatsınlar" diye konuştu.

Polisin durdurup eve gitmesi için uyardığı Recep Çelik adlı bir vatandaş ise, "İşim vardı onun için dışarı çıktım. Benim sağlığımdan şüphem yok. Allah'a şükür, bugüne kadar hiçbir hastalığım olmadı" dedi.


Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:18 Kaynak: DHA

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