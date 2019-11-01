Son Dakika Haberleri: Emniyetten festival alanı için park uyarısı
Son Dakika Güncel Emniyetten festival alanı için park uyarısı

Emniyetten festival alanı için park uyarısı

7 saat önce

Mersin Emniyet Müdürlüğü, 1-3 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Narenciye Festivali nedeniyle araç sürücülerini festival alanı bölgesine araçlarını park etmemeleri konusunda uyardı.

Emniyetten festival alanı için park uyarısı, System.String[]

Mersin Emniyet Müdürlüğü, 1-3 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Narenciye Festivali nedeniyle araç sürücülerini festival alanı bölgesine araçlarını park etmemeleri konusunda uyardı.


Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kentte 1-3 Kasım tarihlerine arasında narenciye festivali gerçekleştirileceği hatırlatılarak, "Festival ile ilgili alınacak trafik tedbirleri kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı, PTT alt kavşağı ile Babil ışıklı alt kavşağı arasında, 1 Kasım Cuma günü saat 22.00'den festival etkinlikleri sona erinceye kadar belirtilen alana araçların park edilmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde araçlar güvenlik açısından çekici marifetiyle otoparka kaldırılacaktır" denildi. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı ABD ordusu Kobani'nin güneyinde bombaladığı üsse geri döndü Cemil Çiçek'ten Ermeni kararı sonrası 9 Kasım uyarısı: Tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:09:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyetten festival alanı için park uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]