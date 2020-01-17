EMNİYETTEN GÜNGÖREN'DEKİ PATLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika
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EMNİYETTEN GÜNGÖREN'DEKİ PATLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

6 saat önce

Ali ABLAY/ İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Güngören'deki dairede meydana gelen doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama yapıldı.

EMNİYETTEN GÜNGÖREN'DEKİ PATLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA, System.String[]

Ali ABLAY/ İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Güngören'deki dairede meydana gelen doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu ve yapılan incelemelerde mutfak ocağının 2 gözünün açık olduğu belirtildi.

Güngören'de 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada bir kişi yaralanırken, vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi. Çevrede paniğe neden olan patlama sonucu, bina ve dairede büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki ev ve işyerleri zarar gördü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada binanın birinci katında kısmi çökme olduğu, çevre güvenliği alınarak bina tahliye edildiği ve patlamanın olduğu dairede bulunan iki kişiden birinin vücudunda yanıklar olduğu, bilincinin açık olduğu, diğerinin hafif yaralı olduğu vurgulandı. Açıklamada patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu, yapılan incelemelerde mutfak ocağının 2 gözünün açık olduğu belirtildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güngören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:41 Kaynak: DHA
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