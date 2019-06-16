Son Dakika Haberleri: Emniyetten günü birlik evlere baskın
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Emniyetten günü birlik evlere baskın

49 dakika önce

Zonguldak'ta emniyet ekipleri günlük kiralanan 57 daireye gece saatlerinde baskın düzenledi.

Emniyetten günü birlik evlere baskın, System.String[]
Zonguldak'ta emniyet ekipleri günlük kiralanan 57 daireye gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskında 4 daireye "kayıt dışı kiralama" suçundan toplamda 59 bin 200 TL para cezası kesildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı İncivez Mahallesi'nde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi çevresinde, günlük kiralanan evlere yönelik gece saatlerinde denetim yaptı. Denetimlerde, kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmadan günübirlik kiralanan 4 evin sahibine 59 bin 200 TL para cezası uygulandı. 57 evin incelendiği denetimlerde, 8 dairenin ise normal kontrat yöntemiyle kiralandığı belirtildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel
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