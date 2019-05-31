Son Dakika Haberleri: Emniyetten hırsızlık ve yankesiciliğe karşı broşürlü uyarı
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Emniyetten hırsızlık ve yankesiciliğe karşı broşürlü uyarı

55 dakika önce

Samsun Emniyet Müdürlüğünce evden ve otodan hırsızlık ile yankesiciliğe karşı hazırlanan broşürler, vatandaşlara ve esnafa dağıtıldı.

Emniyetten hırsızlık ve yankesiciliğe karşı broşürlü uyarı, System.String[]
Samsun Emniyet Müdürlüğünce evden ve otodan hırsızlık ile yankesiciliğe karşı hazırlanan broşürler, vatandaşlara ve esnafa dağıtıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi İlyasköy, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir mahalleleri, Canik ilçesinde Gaziosmanpaşa ve Karşıyaka mahallesi, Tekkeköy'de 19 Mayıs Mahallesi, Atakum'da ise Mevlana, Mimar Sinan, Körfez ve Yeni Mahalle Mahallesi'nde evden hırsızlığa karşı uyarmak amacıyla broşür dağıttı.
Ekipler, araçların toplu olarak park edilen alanlarda, otopark ve devlet kurumları çevrelerinde de "otodan hırsızlığa karşı" broşürleri vatandaşlara ulaştırdı.
"Yankesicilik" konusunda da broşür hazırlayan ekipler, AVM çevrelerinde ve pazarlarda vatandaşları bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:11 Kaynak: AA
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