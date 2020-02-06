Emniyetten huzur ve güven toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyetten huzur ve güven toplantısı - Son Dakika

Emniyetten huzur ve güven toplantısı

6 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürleri ile Polisevinde toplantı gerçekleştirdi.

Emniyetten huzur ve güven toplantısı, System.String[]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürleri ile Polisevinde toplantı gerçekleştirdi.


Gerçekleştirilen toplantıda Tekirdağ genelinde var olan huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve emniyet hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla görüş ve talepler konuşuldu. Toplantıda, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Şube Müdürlüklerinin çalışmaları ve sorunları hakkında bilgiler alarak görüş alışverişinde bulundu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:37 Kaynak: İHA
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