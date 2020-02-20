Emniyetten iletişim yoluyla dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde en yaygın karşılaşılan dolandırıcılık yönteminin "iletişim yoluyla dolandırıcılık" şeklinde gerçekleştirilen ve telefonla yapılan dolandırıcılık olduğuna işaret edildi.

Telefonla dolandırıcılık olaylarında şüphelilerin, gelişen teknolojik imkanları kullandığına değinilen açıklamada, dolandırıcıların mağdurları telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıttığı kaydedildi.

Kendilerini polis, asker, savcı gibi sahte unvanlarla tanıtan dolandırıcıların, telefonla aradıkları şahıslara inandırmak için kullandığı yöntemler şöyle sıralandı:

"FETÖ/PDY terör örgütüne adının karıştığını, terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı, terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı, bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği, hesaplarındaki paraların çekilerek, devlet güvencesi altına alınacağı, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı, gizli operasyon yürütüldüğü, deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağı, ikamette bulunan altın ve ziynet eşyalarının hırsızlık olayında ele geçen eşyalar arasında olduğundan bahisle bir poşet veya çanta içerisine konularak belirtilen yere bırakılması gerektiği, banka hesabının terör örgütü tarafından kullanıldığı öğrenildiğinden, banka hesabındaki paranın güvence altına alınması için verilecek hesap numarasına paranın aktarılması gerektiği ve operasyon bitimi parayı iade edecekleri gibi senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmaktadırlar."

Dolandırıcıların kullandıkları çeşitli bilgisayar programlarıyla vatandaşların telefon ekranında 155 Polis İmdat tarafından aranıyor gibi gözükecek şekilde arama da yaptığına dikkat çekilerek, "Hatta polis ekiplerini, sahte ihbarlarla aradıkları vatandaşın ikamet bölgesine yönlendirip senaryolarının inandırıcılığını sağlamaktadırlar. Daha sonraki aşamalarda ise verdikleri hesap numaralarına paranızı havale etmenizi, ya da para ve altınlarınızı çöp kutuları, park veya sokaklara bırakmanızı istemektedirler. Bu yöntemler dışında, vatandaşlarımızın telefon numaralarına 'hediye kazandınız' ya da 'çekiliş kazandınız' gibi kısa mesajlar atarak, vergi veya kargo ücreti adı altında para talep etmektedirler." ifadelerine yer verildi.

Polis, jandarma, cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personelinin hiçbir şekilde vatandaşlardan ziynet eşyası, para teslimi veya havale-EFT talep etmeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sizi telefonla arayarak kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, bankaya para yatırmanızı veya bir yere para, altın bırakmanızı isteyenlere asla inanmayın. Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik yaratma amaçlı senaryolara katiyen itibar etmeyin. Telefonunuza gelen kısa mesaj metinlerinde aramanızı istedikleri numaraları kesinlikle aramayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 155 Polis İmdat hattını arayın, ya da en yakın emniyet birimine müracaat edin."