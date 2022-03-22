Emniyetten kaçakçılığa geçiş yok - Son Dakika
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Emniyetten kaçakçılığa geçiş yok

22.03.2022 16:33
Emniyetten kaçakçılığa geçiş yok

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda yüzlerce kaçak sigara ele geçirilirken 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda yüzlerce kaçak sigara ele geçirilirken 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleşen kaçakçılık olaylarını engellemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Durumundan şüphelenilen 2 şahsın valiz ve sırt çantaları içerisinde gerçekleştirilen arama işleminde 543 paket gümrük kaçağı sigara, 27 paket sahte TAPDK bandrollü sigara, 2 paket gümrük kaçağı puro, ele geçirildi. Olayla alakalı 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. - SİVAS

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Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyetten kaçakçılığa geçiş yok - Son Dakika


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