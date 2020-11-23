Emniyetten "KADES" bilgilendirmesi - Son Dakika

Emniyetten "KADES" bilgilendirmesi
23.11.2020 17:27
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili Çarşamba Tarihi Köprüsü'nde broşür dağıtılarak bilgilendirmede bulunuldu.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili Çarşamba Tarihi Köprüsü'nde broşür dağıtılarak bilgilendirmede bulunuldu.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ile Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında ortak çalışma gerçekleştirilerek KADES ile alakalı vatandaşlar bilgilendirildi.
Aile içi şiddet ve kadına şiddet vakalarında vatandaşlara yapmaları gerekenleri anlatan polis memurları, şiddet vakasında en yakın ekibin bölgeye yönlendirildiği bilgisini de paylaştı.
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