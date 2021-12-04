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Emniyetten KADES bilgilendirmesi - Son Dakika

Emniyetten KADES bilgilendirmesi

04.12.2021 10:35
Emniyetten KADES bilgilendirmesi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, mahalle mahalle gezerek vatandaşları kadının toplumdaki yeri ve önemiyle ilgili bilgilendirirken kadınlara da KADES uygulamasının tanıtımını yapıyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, mahalle mahalle gezerek vatandaşları kadının toplumdaki yeri ve önemiyle ilgili bilgilendirirken kadınlara da KADES uygulamasının tanıtımını yapıyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Şehzadeler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Muhtarlığın ardından mahalledeki bir kıraathanede mahalle sakinlerine kadının toplumdaki yeri ve önemi hakkında bilgilendirme yapan ekipler mahalledeki iş yerlerine de KADES Uygulamasıyla ilgili afişler astı.

Mahalledeki kadınları da evlerinde ziyaret eden kadın polisler KADES Uygulamasının tanıtımını yaparak nasıl kullanıldığını anlattı. - MANİSA

Emniyetten KADES bilgilendirmesi
Emniyetten KADES bilgilendirmesi
Emniyetten KADES bilgilendirmesi
Emniyetten KADES bilgilendirmesi
Emniyetten KADES bilgilendirmesi
Emniyetten KADES bilgilendirmesi
Emniyetten KADES bilgilendirmesi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Manisa, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyetten KADES bilgilendirmesi - Son Dakika


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