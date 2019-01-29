Son Dakika Haberleri: Emniyetten Kan Bağış Desteği

Emniyetten Kan Bağış Desteği

1 saat önce

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından Kızılay Kan Merkezi işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Emniyetten Kan Bağış Desteği, System.String[]
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından Kızılay Kan Merkezi işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı öncülük etti. Emniyet personelinin de katıldığı kan bağış desteği ile ilgili Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, " Türkiye'de kan ihtiyacı konusunda Kızılay her zaman imdadımıza yetişir. Personelimizle görevleri aksatmadan kampanyalara katılmaya çalışıyoruz. Kan stoklarında ihtiyaç olduğunu öğrendik ve kan bağışında bulunduk" diye konuştu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:10 Kaynak: İHA

Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak, Kızılay, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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