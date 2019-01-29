Emniyetten Kan Bağış Desteği
1 saat önce
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından Kızılay Kan Merkezi işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü
tarafından Kızılay
Kan Merkezi işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.
Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı
öncülük etti. Emniyet personelinin de katıldığı kan bağış desteği ile ilgili Emniyet Müdürü Ahmet Metin
Turanlı, " Türkiye
'de kan ihtiyacı konusunda Kızılay her zaman imdadımıza yetişir. Personelimizle görevleri aksatmadan kampanyalara katılmaya çalışıyoruz. Kan stoklarında ihtiyaç olduğunu öğrendik ve kan bağışında bulunduk" diye konuştu. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:10 Kaynak: İHA
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