Son Dakika Haberleri: Emniyetten Kan Bağışı

Emniyetten Kan Bağışı

1 saat önce

Doğanyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan kan bağış kampanyasına destek olmak için kan bağışında bulundu.

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Doğanyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan kan bağış kampanyasına destek olmak için kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ın tüm Türkiye'de başlattığı gönüllü kan bağışı çerçevesinde kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla Doğanyol İlçe Emniyet Amirliği personeli öncülüğünde Doğanyol'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Bu kapsamda emniyet mensupları kan bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için kan bağışında bulundu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:27 Kaynak: İHA

Doğanyol, Kızılay, Güncel
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