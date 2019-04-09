Emniyetten Kan Bağışı
1 saat önce
Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve beraberindeki şube müdürleri ve polis memurları, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla kan bağışında bulundu.
Bilecik
İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve beraberindeki şube müdürleri ve polis memurları, Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla kan bağışında bulundu.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü ve Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay
'ı Bilecik Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü giriş katında düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile gönüllü müdürlük personeli Kızılay ekibince kurulan statta kan bağışı yaptı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:24 Kaynak: İHA
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