Son dakika haber... Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden kış lastiği uyarısı - Son Dakika

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden, kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

1 Aralık itibarıyla kış lastiği uygulamalarının başlayacağı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile kar tanesi işareti bulunması gerekiyor. Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygunluğu trafik zabıtası tarafından kontrol edilecektir. Belirtilen nitelikteki araçların 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında şehirlerarası karayolunda kış lastiği olmaksızın seyahat ettikleri tespit edilmesi halinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Kış Lastiği Zorunluluğu' başlıklı 65/A maddesi uyarınca idari işlem yapılmak suretiyle bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmeleri için izin verilecektir."