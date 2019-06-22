Son Dakika Haberleri: Emniyetten Kızılay'a tam destek
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Emniyetten Kızılay'a tam destek

1 saat önce

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulunarak Kızılay'a destek oldu.

Emniyetten Kızılay'a tam destek, System.String[]
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulunarak Kızılay'a destek oldu.

Türk Kızılayı Sakarya Şubesi Sakarya'daki kan ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılamak için kan toplamaya devam ediyor. Kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay ekipleri belirli noktalara kan bağış noktası kurarak ihtiyaca cevap vermek için var gücüyle çalışıyor. Ekipler son olarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde kan bağışı için çadır kurdu. 5 gün boyunca kurulan çadırda polis ekipleri ve personeller kan verdi. Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki kan bağışı vesilesiyle kurulan çadırda kan vererek destek olan emniyet personeline teşekkürlerini iletti. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:02 Kaynak: İHA
Türk Kızılayı, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Kızılay, Güncel
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