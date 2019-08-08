Son Dakika Haberleri: Emniyetten kurban pazarında "sahte para" uyarısı
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Emniyetten kurban pazarında "sahte para" uyarısı

48 dakika önce

Kurban pazarlarında satış yapan üreticiler "sahte para" konusunda uyarıldı.

Emniyetten kurban pazarında
Kurban pazarlarında satış yapan üreticiler "sahte para" konusunda uyarıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında üreticilerle bir araya geldi. Üreticilere sahte paranın fark edilmesini sağlayan ve özelliklerini anlatan broşür dağıtıldı.
Polis ekipleri bazı üreticilerin istek ve taleplerini de dinledi.
Emniyet Müdürlüğü, Karadeniz, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:36 Kaynak: AA
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