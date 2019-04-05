Emniyetten Lokum İkramı
1 saat önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet müdürlüğü tarafından mevlidi şerif okutulup lokum dağıtıldı.
Sivas
'ın Gürün
ilçesinde Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet müdürlüğü tarafından mevlidi şerif okutulup lokum dağıtıldı. 10 Nisan
Polis Haftası Gürün ilçesinde çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından Gürün Ulu Camide Cuma namazı öncesi mevlidi şerif okutuldu. Namaz çıkışı ise Emniyet Personeli tarafından vatandaşlara lokum ikramı yapıldı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:21 Kaynak: İHA
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