Son Dakika Haberleri: Emniyetten Lokum İkramı

Emniyetten Lokum İkramı

1 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet müdürlüğü tarafından mevlidi şerif okutulup lokum dağıtıldı.

Emniyetten Lokum İkramı, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet müdürlüğü tarafından mevlidi şerif okutulup lokum dağıtıldı.

10 Nisan Polis Haftası Gürün ilçesinde çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Gürün Ulu Camide Cuma namazı öncesi mevlidi şerif okutuldu. Namaz çıkışı ise Emniyet Personeli tarafından vatandaşlara lokum ikramı yapıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:21 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Polis Haftası, Gürün, Güncel
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