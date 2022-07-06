Emniyetten muhtarlara 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
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Emniyetten muhtarlara 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' bilgilendirme toplantısı

06.07.2022 19:39
Emniyetten muhtarlara 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' bilgilendirme toplantısı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından mahalle muhtarlarına hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından mahalle muhtarlarına hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timlerinin organizesi ile gerçekleşen toplantıda, muhtarlara telefon ve bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılıklar hakkında bilgilendirmeler yapıldıktan sonra konu ile ilgili broşürler dağıtılarak, hırsızlık konularıyla alakalı önleme yönünde bilgilendirme yapıldı. Toplantıda muhtarların mahallelerinde hurdacı olarak faaliyet gösteren işyerlerinin hırsızlık malı aldıklarını dile getirmeleri üzerine, ekipler tarafından yapılan denetimler ve aramalarda çok sayıda çalıntı malzeme bulunarak el konulduğu ve bu işyerlerinin kapatıldığı bilgisi verildi.

Muhtarlara ikametten hırsızlık ve bağ evi hırsızlığı konularında özellikle site görevlilerinin daha duyarlı davranarak yabancı şahısları ihbar etmeleri gerektiği hakkında bilgi verilirken, semt pazarlarının olduğu günlerde alışveriş yapan vatandaşların değerli eşyalarını bebek arabalarının ve alışveriş arabalarının içerisine koymamaları gerektiği ve bağ evleri ile binaların çevrelerinde güvenlik kamerası bulunmasının önemli bir tedbir olduğu hakkında bilgi verildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyetten muhtarlara 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

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