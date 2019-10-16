Son Dakika Haberleri: Emniyetten öğrencilere bilgilendirme
Son Dakika Güncel Emniyetten öğrencilere bilgilendirme

Emniyetten öğrencilere bilgilendirme

1 saat önce

Düzce Emniyet Müdürlüğünce, Düzce Üniversitesi öğrencilerine bilgilendirme standı açıldı.

Emniyetten öğrencilere bilgilendirme, System.String[]

Düzce Emniyet Müdürlüğünce, Düzce Üniversitesi öğrencilerine bilgilendirme standı açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, Konuralp Yerleşkesi'nde bulunan Atatürk Kültür Merkezi girişinde açılan stantta öğrencilere uyuşturucu, terör, asayiş ve güvenlik konularında bilgi veriyor.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca geliştirilen UYUMA programı da anlatılıyor.

Stant, hafta başına kadar açık olacak.

Düzce Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:23 Kaynak: AA
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