Son Dakika Haberleri: Emniyetten öğrencilere bilgilendirme semineri
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Emniyetten öğrencilere bilgilendirme semineri

6 saat önce

Boyabat ilçesinde öğrencilere yönelik "Kişisel Güvenlik, Güvenli İnternet Kullanımı" semineri düzenlendi.

Emniyetten öğrencilere bilgilendirme semineri, System.String[]

Boyabat ilçesinde öğrencilere yönelik "Kişisel Güvenlik, Güvenli İnternet Kullanımı" semineri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce "Mutlu Şehir, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde öğrencilere bilgi veren polis memuru Hakan Karakaya, kötü amaçlı kişilerin son dönemlerde sosyal medyayı çok aktif kullandıklarını söyledi.

Öğrencilere kişisel verilerini kimseyle paylaşmamaları uyarısında bulunan Karakaya, "İnternette kişisel bilgilerinizi ve özel sırlarınızı asla paylaşmayın. Okuduğunuz bir haberin gerçek oluşundan emin olmadan paylaşmayın. İnternette eleştirisel ve şüpheli olun. Emin olmadan paylaştığınız bir haber sizi sıkıntıya sokabilir. Gerçek hayatta geçerli olan kurallar, sanal sanal dünyada da geçerlidir. İnternette istenmeyen, sürekli tekrarlanan rahatsız edici ve agresif davranışlarda bulunmak, sizi siber zorba yapar. Bu davranışlara seyirci kalmayın, müdahale edin." ifadelerini kullandı.

Karakaya, Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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