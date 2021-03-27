Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi - Son Dakika

Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi

27.03.2021 13:37
Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi, System.String[]

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından SİBERAY programı çerçevesinde 10-26 Mart tarihleri arasında öğrencilere farkındalık eğitimi verildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından SİBERAY programı çerçevesinde 10-26 Mart tarihleri arasında öğrencilere farkındalık eğitimi verildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi-manevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kurulan koordineyle, istekli olan öğrencilere 10 -26 Mart tarihleri arasında il genelinde toplamda 6 bin 279 öğrenciye SİBERAY farkındalık eğitimi verildi. - ZONGULDAK

Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi
Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi
Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi
Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi
Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mutluluklarına gölge düştü! Eşini aldattığı konuşulan Mert Fırat cephesinden açıklama geldi Mutluluklarına gölge düştü! Eşini aldattığı konuşulan Mert Fırat cephesinden açıklama geldi Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor! İzlemeye geldiler!.. Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor! İzlemeye geldiler!.. Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "kırmızı çizgi" paylaşımının sırrı çözüldü! Yaya geçitlerindeki şeritler farkındalık için kırmızıya boyanacak Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor "Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı
En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor         
13:33
Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi         
13:18
Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor         
12:02
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi         
11:18
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var         
10:20
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi         
09:56
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu         
09:00
Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı         
08:06
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi         
02:15
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 13:47:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei