Emniyetten öğretmenlere seminer

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenlere yönelik trafik ve çocuk güvenliği hakkında seminer verildi.



2019-2020 Eğitim Öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Çocuk Polisi Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik trafik ve çocuk güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.



Çocuk güvenliğiyle ilgili olarak, öğretmenlerin okula çocuklar üzerinde yaşanabilecek olaylara karşı nasıl davranmaları gerektiği hususu anlatılırken, trafikle ilgili olarak ise temel trafik eğitiminin önemine yer verilerek, temel trafik eğitiminin erken çağlarda çocuklara vermeye başlayan ülkelerde trafik kazalarında bir düşüş yaşandığı, temel trafik eğitiminin gayesinin kazaları azaltmak, insanları trafik konusunda bilgilendirmek olduğu belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ