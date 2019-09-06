Son Dakika Haberleri: Emniyetten öğretmenlere seminer
Son Dakika Güncel Haber

Emniyetten öğretmenlere seminer

2 saat önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenlere yönelik trafik ve çocuk güvenliği hakkında seminer verildi.

Emniyetten öğretmenlere seminer, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenlere yönelik trafik ve çocuk güvenliği hakkında seminer verildi.


2019-2020 Eğitim Öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Çocuk Polisi Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik trafik ve çocuk güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.


Çocuk güvenliğiyle ilgili olarak, öğretmenlerin okula çocuklar üzerinde yaşanabilecek olaylara karşı nasıl davranmaları gerektiği hususu anlatılırken, trafikle ilgili olarak ise temel trafik eğitiminin önemine yer verilerek, temel trafik eğitiminin erken çağlarda çocuklara vermeye başlayan ülkelerde trafik kazalarında bir düşüş yaşandığı, temel trafik eğitiminin gayesinin kazaları azaltmak, insanları trafik konusunda bilgilendirmek olduğu belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafikte arka cam ile koltuk arasında uyuyan çocuğu görenler şaşıp kaldı
Kilo aldığını sandı, karnından 7 kiloluk kitle çıktı Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 9 Eylül'de hesaplara yatacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:47:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyetten öğretmenlere seminer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]