Emniyetten okul önlerinde metruk binalarında uygulama - Son Dakika
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Emniyetten okul önlerinde metruk binalarında uygulama

05.03.2022 12:22
Emniyetten okul önlerinde metruk binalarında uygulama

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü okullar ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü okullar ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde okullar ve çevrelerinde bulunan metruk binalarda şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 380 şahıs, 111 araç ve 16 metruk bina 94 polis, narkotik madde arama köpeği ve dron katılımıyla kontrol edildi. Uygulama neticesinde 15 bin 123 TL trafik para cezası uygulandı. - ZONGULDAK

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, okullar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyetten okul önlerinde metruk binalarında uygulama - Son Dakika


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