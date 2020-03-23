Emniyetten sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek - Son Dakika

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Emniyetten sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek
6 saat önce
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine moral için hastane önüne gelip alkış tuttu.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine moral için hastane önüne gelip alkış tuttu.
Korona virüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü. Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Samandağ Devlet Hastanesi önüne gelerek sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destekte bulundu. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:02 Kaynak: İHA
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