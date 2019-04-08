Emniyetten Sahte Para Operasyonu
1 saat önce
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda, piyasa değeri 200 bin lira olan sahte para ele geçirildiEdinilen bilgiye göre, sahte para olduğu ihbarı üzerine Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyreden 42 DGA 89 plakalı tır, D-300 karayolunda durduruldu.
Akşehir
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda, piyasa değeri 200 bin lira olan sahte para ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre, sahte para olduğu ihbarı üzerine Konya
'dan Afyonkarahisar
istikametine seyreden 42 DGA 89 plakalı tır, D-300 karayolunda durduruldu.
Araçta yapılan aramada, piyasa değeri 200 bin lira olan 15 bin adet sahte madeni 2 avro ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü Yakup Ç. (29) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sahte paralara el konuldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:01 Kaynak: AA
TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor
Milli Türk Talebe Birliğinden Süleyman Çakır Paylaşımı
Türk Telekom 8 Bin Lira Maaşla Çalışacak Eleman Arıyor
YSK, HDP'nin Muş Başvurusunu Kabul Etmedi