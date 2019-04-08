Son Dakika Haberleri: Emniyetten Sahte Para Operasyonu

Emniyetten Sahte Para Operasyonu

1 saat önce

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda, piyasa değeri 200 bin lira olan sahte para ele geçirildiEdinilen bilgiye göre, sahte para olduğu ihbarı üzerine Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyreden 42 DGA 89 plakalı tır, D-300 karayolunda durduruldu.

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Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda, piyasa değeri 200 bin lira olan sahte para ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, sahte para olduğu ihbarı üzerine Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyreden 42 DGA 89 plakalı tır, D-300 karayolunda durduruldu.

Araçta yapılan aramada, piyasa değeri 200 bin lira olan 15 bin adet sahte madeni 2 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Yakup Ç. (29) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sahte paralara el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:01 Kaynak: AA

Akşehir, Konya, Güncel
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