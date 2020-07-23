Emniyetten sahte para uyarısı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından gerçek banknotların özelliklerini sıralayarak sahte para dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından, sahte para dolandırıcılığına yönelik uyarıda bulunularak, "Polis Kemal" karakterinin gerçek banknotların özelliklerini anlattığı animasyon video yayımlandı.

Videoda şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet şeridi, tüm banknotlarda kağıda gömülü olarak yer alır. Banknotu ışığa tuttuğumuz zaman banknot değerini ve 'T' ile 'L' harflerini görebiliriz. Filigran, banknotun ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin küçüğüyle kupür değerini gösteren sayılardan oluşur. Banknotu ışığa tuttuğumuzda her iki taraftan da görebiliriz. Holografik şerit folyo, banknotun sağ ön yüzünde bulunur ve tasarımla uyumlu çeşitli görsel motifler yer alır. Banknotu hareket ettirdiğimizde parlak ve renkli yansımalar olduğunu görebiliriz. Gizli görüntü, portrenin sağ alt tarafında yedigen şeklin içinde bulunur ve banknota yatay göz hizasında bakıldığında kupür değerini gösteren bu gizli görüntüyü görebiliriz. Renk değiştiren şerit, banknotların arka yüzünde yer alır. Banknot hareket ettirildikçe yarı şeffaf sarı yansıma verir. Kabartma baskı ise banknotların ön yüzünde Atatürk portresiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ibaresi gibi bazı bölümlerde bulunur."