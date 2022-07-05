Emniyetten sahte para uyarısı - Son Dakika
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Emniyetten sahte para uyarısı

05.07.2022 09:53
Emniyetten sahte para uyarısı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerekli güvenlik önlemlerini alan Ardahan İl Emniyet müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için sahte para konusunda bilgilendirme çalışması başlattı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerekli güvenlik önlemlerini alan Ardahan İl Emniyet müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için sahte para konusunda bilgilendirme çalışması başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında kurbanlık alacak vatandaşlar ile satıcıları; sahte para, yankesicilik ve iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirip uyardı. Bu bağlamda vatandaşlara ve besicilere dikkat etmeleri gereken hususların yazılı olduğu broşür dağıtıldı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hayvan pazarında hayvan sahiplerine ve kurban alımı için bölgeye gelen vatandaşlara yönelik, bayramdan önce ve bayram süresince gerçekleşecek kurban alım satım işlerinde, dolandırıcılık ve sahte para kullanımına yönelik bilgilendirme çalışmaları ve broşür dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Kurban Bayramı Öncesi ve bayram süresi boyunca gerçekleşebilecek her türlü dolandırıcılık ve sahte para kullanımına yönelik denetimler ve bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecektir" denildi. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyetten sahte para uyarısı - Son Dakika

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