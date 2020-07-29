Emniyetten sahte ve ikiz plaka denetimi - Son Dakika

Ülke genelinde gerçekleştirilen sahte ve ikiz plaka uygulamalarında, 12 bin 514'ü motosiklet ve motorlu bisiklet olmak üzere toplam 144 bin 363 araç ve sürücüsü denetlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sahadaki denetimlerde, araç tescil plakalarının çalınarak ya da kopyalanarak aynı marka, model ve renkte başka araçlara takıldığı, ticari araçların plakalarının ikiz plaka yöntemiyle birden fazla araçta kullanıldığı, sürücülerin plakalarda kazıntı suretiyle başta kırmızı ışık, hız, emniyet şeridi ihlali ve elektronik denetleme sistemlerinin tespitini engelledikleri anlaşıldı.

Sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yönelterek suistimalleri önlemek amacıyla 23-24 Temmuz'da ülke genelinde "sahte (ikiz) veya standart dışı plaka kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Denetimde 12 bin 514'ü motosiklet ve motorlu bisiklet olmak üzere toplam 144 bin 363 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde 179 araçta mevzuata aykırı nitelik veya ölçülerde tescil plakası kullanıldığı, 110 aracın tescil plakasının farklı bir yere takıldığı, 16 araçta başka bir araca tescilli plakanın kullanıldığı saptandı. Ayrıca 1108 araç trafikten men edildi, 117 sürücü belgesi ise geçici olarak geri alındı.

Denetimlerde ayrıca çalıntı 9 araç bulundu.