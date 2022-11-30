Emniyetten, Sarıyer'deki Çin protestosunda kullanılan ifadelerle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Emniyetten, Sarıyer'deki Çin protestosunda kullanılan ifadelerle ilgili açıklama Açıklaması

30.11.2022 16:05
Emniyetten, Sarıyer'deki Çin protestosunda kullanılan ifadelerle ilgili açıklama Açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Sarıyer'de Çin'i protesto etmek isteyen grubun uyarılması sırasında kullanılan bazı ifadelerin yanlış anlaşılmalara sebebiyet verip kastı aştığı belirtilerek, "Kardeşlerimizi incitmek için değil, gösteri yasağını hatırlatmak için ikaz yapılmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Sarıyer'de Çin'i protesto etmek isteyen grubun uyarılması sırasında kullanılan bazı ifadelerin yanlış anlaşılmalara sebebiyet verip kastı aştığı belirtilerek, "Kardeşlerimizi incitmek için değil, gösteri yasağını hatırlatmak için ikaz yapılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, Çin Halk Cumhuriyetinin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grubun izinsiz gösterisi sırasında bir görevlinin kullandığı ifadelerle ilgili açıklama yapıldı.

Konsolosluk önünde toplanan bir grubun izinsiz gösteri yapmak amacıyla yolu kapatma girişiminde bulunduğu ve durumun güvenlik güçleri tarafından engellendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gruba yapılan ikazlar sırasında kullanılan bazı ifadeler yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş ve kastı aşmıştır. Kardeşlerimizi incitmek için değil, gösteri yasağını hatırlatmak için ikaz yapılmıştır. Gösteri yasağı hatırlatması ve tedbir her ne kadar vazifemiz ise de kullanılan ifadeler üzüntüye sebebiyet vermiştir. Konu ile ilgili çalışmalar hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyetten, Sarıyer'deki Çin protestosunda kullanılan ifadelerle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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