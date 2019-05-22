Emniyetten Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Yemeği

Denizli Emniyet Müdürlüğü
tarafından şehit aileleri ile gazi ve yakınlarına iftar yemeği verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce Polisevi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, katılımcılar akşam ezanıyla oruçlarını açtı.
Denizli Valisi Hasan Karahan, iftardan sonra yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin baş taçları olduklarını belirterek, böylesi bir programda birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Ramazan demenin çok hararetli, çok yakıcı ateş demek olduğunun altını çizen Karahan, şunları kaydetti:
"İnşallah bu ateş hepimizin içinde dışında gayri insani, gayri İslami kin, öfke, kıskançlık, haset, ne varsa olumsuz, insana ve bir Müslümana yakışmayan ne varsa onları yakıp kül etsin de inşallah bayrama hepimiz tertemiz şekilde, şehitlerimize yakışacak bir insanlık topluluğu olarak ulaşalım. Ramazan gelip geçiyor, aslında ömür gelip geçiyor. Bir kısım teslim-i ruh etti, Allah'ına kavuştu. Biz de vakti saati gelince bekliyoruz. O ölümün çok yakın olduğunu unutmadan ilişkilerimize ramazan dikkatiyle, merhametiyle, şefkatiyle yaklaşıp inşallah gönül kırmadan, kalp kırmadan bu günlerimizi tamamlayalım. Şehitlerimizin inşallah önce aileleri olmak üzere biz de eteğine yapışarak şefaatlerini umarak cennette kavuşalım. Gazilerimize sağlık afiyet diliyorum."
İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
de "Ramazan ayı, rahmetin, bereketin, güzelliğin, samimiyetin, birliğin ve beraberliğin simgesi olan manevi bir iklimin ayı. Ramazan ayı, kardeşliğin zirve yaptığı bir ay. Bu mübarek ayda emniyet teşkilatı olarak şehit yakınlarına, gazilerimize ve yakınlarına sevgimizle, saygımızla onlarla bir arada olmanın eşsiz bir akşamını yaşıyoruz. Mevlam bu güzelliklerimizi daim eylesin." ifadesini kullandı.
İftara, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, protokol üyeleri, şehit aileleri ile gaziler ve yakınları katıldı.