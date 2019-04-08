Son Dakika Haberleri: Emniyetten, Şehit Yakını ve Gaziler Onuruna Yemek

Emniyetten, Şehit Yakını ve Gaziler Onuruna Yemek

45 dakika önce

TÜRK Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehit aileleri, gaziler ve görev malulleri onuruna Zeytinburnu'nda bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi(PEKOM)'nde yemekli program düzenledi.

Emniyetten, Şehit Yakını ve Gaziler Onuruna Yemek, System.String[]
TÜRK  Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehit aileleri, gaziler ve görev malulleri onuruna Zeytinburnu'nda bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi(PEKOM)'nde yemekli program düzenledi.

PEKOM Balo salonunda düzenlenen program, İl Müftü yardımcısı Veysel Işıldak'ın okuduğu Kuran-ı Kerim ile başladı. Ardından salonda bulunanlara yemek verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı konuşmada, "Dile kolay 174 yıl. Neredeyse iki asra kavuşmak üzere. Bu aziz milletin bağrından çıkmış polis teşkilatı; vatan, devlet, bayrak, ırz-ı iffet, inancımız ve bizi biz yapan bütün özel değerlerimizin korunması, şehirlerimizde huzurun, asayişin sürekli olması için, aslında kendi rızıkları temin ediyorlar gibi görünse de, biz onu sadece öyle değerlendirmiyoruz, bunu ibadet anlayışıyla yapan, gece gündüz demeyen, bayram, seyran, tatil demeyen ve şehrin huzuruna kendini adamış bir teşkilattan bahsediyoruz. Biz sayısı yaklaşık 42 bine dayanmış İstanbul Emniyet ailesinden bahsediyoruz. İşler iyi giderken değil, her zaman en zor anda dahil, iki buçuk yıl önce 15 Temmuz ihanet gecesinde de İstanbul Emniyetimiz başındaki müdürüyle beraber hepsi 'en büyük rıza içinden çıktığımız aziz milletimizin rızasıdır' diyerek o ihanet eden, akıllarını satan, bu dünyasını da öbür dünyasını da berbat edenlerin karşısında büyük bir cesaretle durdular. Akşamımızın üzeri karanlık ama o imtihanı birbirimize inanarak ve birbirimize güç kuvvet vererek, İstanbul polisimiz kendileri gibi düşünen bütün güvenlik güçleriyle beraber bu şehre tarihi bir hizmet verdi." dedi.

 

"BİLİYORUZ Kİ ŞEHİTLERİNE VE GAZİLERİNE SAHİP ÇIKMAYAN BİR TOPLUMUN GELECEĞİ DE OLAMAZ"

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan da, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak şehit ailelerimize her zaman her anlamda kapımızı sonuna kadar açık tutuyoruz. Biliyoruz ki, şehitlerine ve gazilerine sahip çıkmayan bir toplumun geleceği de olamaz. Bu bilinçle ilimizde bulunan şehit ailelerimizi ziyaret edip varsa sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar da yapmaktayız. ya da kendileri bir şekilde bize ulaştığında elimizdeki tüm imkanları kendilerine sunmaktayız." şeklinde konuştu.

- İistanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:44 Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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