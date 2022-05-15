Emniyetten sıkı denetim - Son Dakika
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Emniyetten sıkı denetim

15.05.2022 13:53
Emniyetten sıkı denetim

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde denetim gerçekleştirildi.

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde denetim gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri, Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda mesafenin korunamadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskenin kullanımına devam edilmesine ilişkin, ilçe genelinde dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde sürücülere maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler daha sonrasında sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek GBT sorgusu gerçekleştirdi. Öte yandan sürücülere yolcuların maske takmasına devam edileceği uyarısında bulunan ekipler, maskesi olmayan vatandaşlara ise maske dağıtımı gerçekleştirdi.

İlçe genelinde ise sık sık denetimlerin devam edeceği öğrenilirken, vatandaşlara otobüslerde ve dolmuşlarda maske takılmasının devam ettiği konusunda uyarılar yapıldı. - ORDU

Emniyetten sıkı denetim
Emniyetten sıkı denetim
Emniyetten sıkı denetim
Emniyetten sıkı denetim
Emniyetten sıkı denetim

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Asayiş, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyetten sıkı denetim - Son Dakika


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