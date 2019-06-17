Emniyetten sıkı turizm denetimi

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden Edirne'de sıkı turizm denetimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden Edirne'de sıkı turizm denetimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde huzur toplantıları düzenlemeye devam ediyor.

Balık Pazarı Caddesi'ndeki Polis Parkı'nda gerçekleşen toplantıda, vatandaşlar polise istek ve sıkıntılarını aktardı. Vatandaşlara suçlarla mücadelesi hakkında bilgi verildi ve broşür dağıtıldı.

"Bu yıl şikayetler daha da azaldı"

Tarih, doğa ve kültürel turizm potansiyelleri açısından yerli turistin yanı sıra yabancı turistlerin de kente ilgi gösterdiğini belirten Kurt, "Edirneliler turistlere iyi davranıyor ancak bize gelen bazı şikayetler oluyordu. Bu konulardan biri maalesef turistlere ayıplı mal satılması yada turistlerin aldatılması konusudur. Geçen yıldan bu yana denetimler devam ediyor, bu yıl şikayetler daha da azaldı." dedi.

Emniyetin ve belediyenin denetimler yaptığını aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Belediyenin görev alanına girmekle birlikte, örneğin turist araçlarının park yapması, alışveriş yaparken aldatılmaları veyahut zorla mal satılmasıyla ilgili biz de müdahiliz. Polis bunlarla ilgili denetlemeler yapıyor. Özellikle Selimiye Camisi civarında ve bazı tarihi alanlarda turistlere zorla bayrak yada cevşen satmaya çalışılıyor. Tarihi şehrimizin itibarı anlamında hoş şeyler değil, bunlara da müdahiliz. Belediye ekipleriyle birlikte bunlara izin verilmiyor, önlüyoruz. Gelen misafirlerimizin aldatılması yönünde şikayetler olursa takibini yapıyoruz. Otoparklarda turistlerin aldatılması ile ilgili konular olabiliyor. Türk vatandaşı gelirse 5 lira, turist gelirse 5 avro yada 5 leva olarak fiyat belirtilebiliyor."

Kurt, dilencilerle de ilgili belediye ekipleriyle çalışmalar yapıldığını, dilencilerin büyük bir oranda azaldığını ifade etti.

"Denetimler devam ediyor"

Polisin, tarihi alanlara sprey boyayla yazı yazanlar ve burada alkol alanlarla ilgili de sıkı denetim yaptığını dile getiren Kurt, "Tarihi ve turistik şehir Edirne'nin itibarını zedeleyecek hareketlere izin vermiyoruz. Atalarımızdan miras kalan tarihi eserlerimizi tarihimize uygun şekilde yaşatmamız gerekiyor. Bu alanlarda madde kullanımı ve alkol alınması çok yanlıştır. Atalarımıza, şehitlerimize saygısızlık anlamındadır. Bu tür olumsuz davranışlar var bunlarla ilgili de çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Emniyet Müdürü Kurt, konuşmasının ardından vatandaşların sorularını yanıtladı.

Toplantıya,Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Bilsel ve Asayiş Müdürü Şener Derin, Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Turgut Sarıbaşak, Dilaverbey Mahallesi Muhtarı Necmettin Ersaçmış ve vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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