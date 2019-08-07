Son Dakika Haberleri: Emniyetten silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
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Emniyetten silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

41 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetten silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda çok miktarda silah ve mermi ele geçirildi.

Bandırma KOM Grup Amirliği tarafından yapılan istihbari çalışmalarda şüphelilerin ruhsatsız silah ve mermi ticareti yaptığı şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine fiziki ve teknik takip başlatıldı. Yaklaşık 3 ay sürdürülen planlı çalışmalar neticesinde şüphelilerin kendi aralarında belirledikleri şifreli görüşmelerle silah ticaretine yönelik görüşmelerini kamufle etmeye çalıştıkları belirlendi. Bandırma ilçesinde ikamet eden şüphelinin satmış olduğu ruhsatsız tabancaları Trabzon ilinden temin ettiği, ruhsatsız tabancaları ilgisiz şahıslar adına göndermiş oldukları kargo yoluyla alıcı şahıslara ulaştırdıkları tespit edildi. İş zamanlı operasyon ile Bandırma ve Trabzon'da şüpheliler gözaltına alındı.

7 adet ruhsatsız tabanca 85 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet otomatik av tüfeği, 1 adet havalı tüfek,1 adet kurusıkı tabanca, 130 adet av tüfeği fişeği, 2 adet boş şarjör, 2 adet tabanca namlusu, 1 adet namlu üst kapağı ele geçirilirken, Bandırma'da gözaltına alınan F.A. (42) ile Trabzon'da gözaltına alınan A.A. (67) ve İ.Ç'nin (33) adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - BALIKESİR
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:20 Kaynak: İHA
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