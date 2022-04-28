Emniyetten SMS ve internet üzerinden dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı - Son Dakika
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Emniyetten SMS ve internet üzerinden dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı

28.04.2022 16:16
Emniyetten SMS ve internet üzerinden dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son dönemde sosyal medyada gerçekleşen dolandırıcılık girişimlerine karşı SİBERAY sosyal medya hesaplarından vatandaşları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son dönemde sosyal medyada gerçekleşen dolandırıcılık girişimlerine karşı SİBERAY sosyal medya hesaplarından vatandaşları uyardı.

SİBERAY Projesi kapsamında sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, dolandırıcılar tarafından "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın" türünde mesajlar gönderildiği belirtildi.

Mesajla beraber gönderilen linkler aracılığıyla vatandaşların tuzağa düşürülerek kişisel bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı vurgulanan uyarıda, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Ayrıca Ramazan Bayramı öncesinde oluşturulan sahte sosyal medya profilleri ile bağış ya da yardım talep eden, kendilerine hasta yakını ya da ihtiyaç sahibi izlenimi veren kötü niyetli kişilere karşı da vatandaşlar uyarıldı.

Bu tür içerik ve mesajlara itibar edilmemesi, sahte içerikler kullanarak aldatıcı vaatlerde bulunabilecek dolandırıcılarla kişisel verilerin ve banka hesap bilgilerinin paylaşılmaması gerektiği kaydedilen paylaşımda, bağış ya da yardım toplamaya çalışan sahte sosyal medya hesaplarına ve mesaj yoluyla iletilebilecek sahte linklere karşı dikkatli olunması ve yardım talep eden kişi ya da kurumların yardım toplama yetkisi olup olmadığının doğrulanması gerektiği belirtildi.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyetten SMS ve internet üzerinden dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı - Son Dakika


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