Emniyetten şok denetim - Son Dakika
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Emniyetten şok denetim

09.04.2022 16:46
Emniyetten şok denetim

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şok denetim gerçekleştirdi.

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şok denetim gerçekleştirdi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de yer aldığı denetim, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan noktada 20 polisin katılımı ile denetim yapıldı. Polis ekipleri, denetim sırasında durdurdukları araçlarda bulunan kişileri tek tek kimlik kontrolünden geçirerek, genel bilgi taraması(GBT) yaptı.

Oluşturulan denetim noktalarında araçları da durduran ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza uygularken, şok denetimlerin ise ilçenin bir çok bölgesinde anlık olarak devam edeceği öğrenildi. - ORDU

Emniyetten şok denetim
Emniyetten şok denetim
Emniyetten şok denetim
Emniyetten şok denetim

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ordu, Ünye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyetten şok denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emniyetten şok denetim - Son Dakika
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