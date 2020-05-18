Emniyetten 'sokağa çıkma' denetimi - Son Dakika

Şehir merkezinde uygulama yapan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte gördükleri araçları durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Uygulanan kısıtlama kararına uymadığı tespit edilen vatandaşlara cezai işlem uygulandığı öğrenilirken, kısıtlama boyunca denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceği açıklandı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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