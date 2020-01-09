Emniyetten sonra Jandarma da 'Güven Masası' uygulamasına geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyetten sonra Jandarma da 'Güven Masası' uygulamasına geçti - Son Dakika

Emniyetten sonra Jandarma da 'Güven Masası' uygulamasına geçti

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğünden sonra Jandarma Genel Komutanlığında da "Güven Masası" uygulaması hayata geçirildi.

Emniyetten sonra Jandarma da 'Güven Masası' uygulamasına geçti, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğünden sonra Jandarma Genel Komutanlığında da "Güven Masası" uygulaması hayata geçirildi. Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında "Güven Masası" uygulaması resmen başladı.


Cumhurbaşkanlığının ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan "Güven Masası" uygulaması Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığında hayata geçirildi. 81 ilde polis merkezi amirliklerindeki uygulamadan vatandaşların memnun kalması üzerine benzer uygulama, jandarma karakol komutanlıklarında da gerçekleştirildi.


Yahşihan İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına gelen vatandaşlar önce Güven Masalarında karşılanıyor, burada sorunları ve talepleri dinlendikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor. 'Güven Masaları'nda genelde kadın astsubaylar görevlendirilirken kadın personelin bulunmadığı yerlerde erkek personele görev veriliyor. 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilen masalarda şikayet, talep ve beklentiler dikkatle dinlenerek yapılacak iş ve işlemler karakoldaki ilgili birim ya da personele yönlendiriliyor.


Talepleri hızlı bir şekilde alınan ve işlemleri tamamlanan vatandaşlar ise uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirirken ilgililere teşekkürlerini iletti. - KIRIKKALE

İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale, Yahşihan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
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