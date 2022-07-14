Emniyetten 'Suriyeliler polise saldırmadı' açıklaması

KAHRAMANMARAŞ'ta kendilerini uyaran polis ekibine saldırınca vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyetten yapılan açıklamada, polise saldıranların Suriyeliler olduğuna ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Olay, salı günü akşam saatlerinde Onikişubat ilçesinin Mağaralı Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yürüten polis ekibi, rastgele küfredip çevreyi rahatsız eden İbrahim T., Tayfun T. ve Samet T.'yi uyardı. Ancak şüpheliler polise saldırdı. Polisin saldırıya uğradığını gören çevredekiler, şüphelileri linç etmek istedi. Olay yerindeki polislerin destek talebi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi, İbrahim T. Tayfun T. ve Samet T.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayda 1 polis memuru hafif yaralandı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 3 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.'SURİYELİ İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'Olayın görüntülerinin sosyal medyada 'Suriyeliler polise saldırdı' yönündeki paylaşımlarla ilgili Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında 'Kahramanmaraş'ta Suriyeli şahıslar polise saldırdı' şeklinde haber yapıldığı tespit edilmiştir. Habere konu olayın veriliş şekli ve içeriği doğru değildir. 12 Temmuz 2022 Salı günü ilimiz merkez Onikişubat ilçesinde devriye görevini ifa eden ekibimizin rastladığı bir kavga olayının şüphelilerini yakalamak isterken, şüphelilerin polisimize mukavemette bulunması üzerine mahalle halkı tarafından şüphelilere tepki gösterilmiş, olay yerine takviye olarak gönderilen ekiplerimizce İbrahim T. Tayfun T. ve Samet T. isimli şüpheliler zor kullanılarak yakalanmış, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olup çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Olayda bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Sosyal medya hesaplarında yer alan olayın Suriyeli şahıslarca gerçekleştiği iddiası, gerçeği yansıtmayıp art niyetli ve algı amaçlı yapılmış haberlerdir."