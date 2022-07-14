Emniyetten 'Suriyeliler polise saldırmadı' açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyetten 'Suriyeliler polise saldırmadı' açıklaması

14.07.2022 12:47
Emniyetten 'Suriyeliler polise saldırmadı' açıklaması

KAHRAMANMARAŞ'ta kendilerini uyaran polis ekibine saldırınca vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta kendilerini uyaran polis ekibine saldırınca vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyetten yapılan açıklamada, polise saldıranların Suriyeliler olduğuna ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Olay, salı günü akşam saatlerinde Onikişubat ilçesinin Mağaralı Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yürüten polis ekibi, rastgele küfredip çevreyi rahatsız eden İbrahim T., Tayfun T. ve Samet T.'yi uyardı. Ancak şüpheliler polise saldırdı. Polisin saldırıya uğradığını gören çevredekiler, şüphelileri linç etmek istedi. Olay yerindeki polislerin destek talebi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi, İbrahim T. Tayfun T. ve Samet T.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayda 1 polis memuru hafif yaralandı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 3 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.'SURİYELİ İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'Olayın görüntülerinin sosyal medyada 'Suriyeliler polise saldırdı' yönündeki paylaşımlarla ilgili Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında 'Kahramanmaraş'ta Suriyeli şahıslar polise saldırdı' şeklinde haber yapıldığı tespit edilmiştir. Habere konu olayın veriliş şekli ve içeriği doğru değildir. 12 Temmuz 2022 Salı günü ilimiz merkez Onikişubat ilçesinde devriye görevini ifa eden ekibimizin rastladığı bir kavga olayının şüphelilerini yakalamak isterken, şüphelilerin polisimize mukavemette bulunması üzerine mahalle halkı tarafından şüphelilere tepki gösterilmiş, olay yerine takviye olarak gönderilen ekiplerimizce İbrahim T. Tayfun T. ve Samet T. isimli şüpheliler zor kullanılarak yakalanmış, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olup çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Olayda bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Sosyal medya hesaplarında yer alan olayın Suriyeli şahıslarca gerçekleştiği iddiası, gerçeği yansıtmayıp art niyetli ve algı amaçlı yapılmış haberlerdir."


YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen çoban kurtarıldı Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen çoban kurtarıldı Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden polis memurlarına saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden polis memurlarına saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyetten 'Suriyeliler polise saldırmadı' açıklaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:50:33. #1.11#
SON DAKİKA: Emniyetten 'Suriyeliler polise saldırmadı' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement