Üye Girişi
Emniyetten sürücülere "zorunlu kış lastiği" uyarısı - Son Dakika

Emniyetten sürücülere "zorunlu kış lastiği" uyarısı

25.01.2022 01:34
Emniyetten sürücülere "zorunlu kış lastiği" uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kara yollarında yaşanan kardan kaynaklı olumsuzlukların önlenmesi ve ulaşımın kesintisiz devam ettirilmesi amacıyla sürücülerin kış lastiği kullanmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulunarak, aksine hareket edenlerle ilgili olarak...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kara yollarında yaşanan kardan kaynaklı olumsuzlukların önlenmesi ve ulaşımın kesintisiz devam ettirilmesi amacıyla sürücülerin kış lastiği kullanmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulunarak, aksine hareket edenlerle ilgili olarak cezai müeyyidelerin tavizsiz bir şekilde uygulanacağını vurguladı.

EGM'den yapılan açıklamada, Türkiye'de son bir haftadır etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle başta çekici, kamyon, otobüs türü büyük araçlar olmak üzere bir kısım sürücülerin tüm uyarılara rağmen kar koşullarına uygun kış lastiği kullanmamaları sonucu yaşanan olumsuzluklar hatırlatıldı.

Uygun olmayan, yıpranmış, diş derinliği yetersiz lastiklerle yola devam etmek isteyen sürücülerin kayarak yoldan çıkmaları, kara yolu üzerinde makaslama tabir edilen şekilde yolda kalmaları ve trafik kazasına karışmaları nedeniyle ulaşımda aksama, yol kapanmaları ile mağduriyetlerin yaşandığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yukarıda bahsi geçen ticari araçlarda, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunluğu bulunmakta olup, kara yollarında yaşanmakta olan kardan kaynaklı olumsuzlukların önlenmesi ve ulaşımın kesintisiz devam ettirilmesi amacıyla, sürücülerin gerekli hassasiyetleri en üst seviyede göstermeleri, aksine hareket edenlerle ilgili olarak yaptığımız denetimlerde cezai müeyyidelerin tavizsiz bir şekilde uygulanmasına devam edilecektir."

Açıklamada, hususi araç sürücülerinin de kendi güvenliklerini sağlamaları, diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye sokmamaları ve mağdur olmamaları için standartlara uygun ve yeterli diş derinliğine sahip lastiklerle yola çıkmaları istenilerek, araçlarında zincir, takoz ile çekme halatı bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı.

YORUMLAR
500

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyetten sürücülere 'zorunlu kış lastiği' uyarısı - Son Dakika


Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52

Son Dakika Haberleri
01:09 İstanbul'da Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecek
01:03 İstanbul'da kar kalınlığı 85 santimetreye ulaştı!
00:50 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a gidiyor
00:52 Daha önce iç çamaşırını satan fenomen, bu sefer de doğum kontrol aparatını satışa koydu
00:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! İki bakan karın esir aldığı İstanbul'a gidiyor
00:41 Yolda mahsur kalan Şafak Sezer'in yardım çağrısı: 6 saattir buradayız
00:39 İstanbul'da yolda kalan vatandaşlara ne olacak? Vali, kurtarma planını açıkladı
00:28 PSG, Messi'yi transfer ettiğine pişman olma noktasında
00:10 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan istifa çağrılarına yanıt: Zavallı mesajlara aldırış etmeyin
00:01 Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da İmamoğlu'na büyük tepki
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 01:40:42. #1.13#
SON DAKİKA: Emniyetten sürücülere "zorunlu kış lastiği" uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement