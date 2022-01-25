Emniyetten sürücülere "zorunlu kış lastiği" uyarısı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kara yollarında yaşanan kardan kaynaklı olumsuzlukların önlenmesi ve ulaşımın kesintisiz devam ettirilmesi amacıyla sürücülerin kış lastiği kullanmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulunarak, aksine hareket edenlerle ilgili olarak cezai müeyyidelerin tavizsiz bir şekilde uygulanacağını vurguladı.

EGM'den yapılan açıklamada, Türkiye'de son bir haftadır etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle başta çekici, kamyon, otobüs türü büyük araçlar olmak üzere bir kısım sürücülerin tüm uyarılara rağmen kar koşullarına uygun kış lastiği kullanmamaları sonucu yaşanan olumsuzluklar hatırlatıldı.

Uygun olmayan, yıpranmış, diş derinliği yetersiz lastiklerle yola devam etmek isteyen sürücülerin kayarak yoldan çıkmaları, kara yolu üzerinde makaslama tabir edilen şekilde yolda kalmaları ve trafik kazasına karışmaları nedeniyle ulaşımda aksama, yol kapanmaları ile mağduriyetlerin yaşandığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yukarıda bahsi geçen ticari araçlarda, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunluğu bulunmakta olup, kara yollarında yaşanmakta olan kardan kaynaklı olumsuzlukların önlenmesi ve ulaşımın kesintisiz devam ettirilmesi amacıyla, sürücülerin gerekli hassasiyetleri en üst seviyede göstermeleri, aksine hareket edenlerle ilgili olarak yaptığımız denetimlerde cezai müeyyidelerin tavizsiz bir şekilde uygulanmasına devam edilecektir."

Açıklamada, hususi araç sürücülerinin de kendi güvenliklerini sağlamaları, diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye sokmamaları ve mağdur olmamaları için standartlara uygun ve yeterli diş derinliğine sahip lastiklerle yola çıkmaları istenilerek, araçlarında zincir, takoz ile çekme halatı bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı.