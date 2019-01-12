Son Dakika Haberleri: Emniyetten Taksilere Denetim Uygulaması

Emniyetten Taksilere Denetim Uygulaması

25 dakika önce

Antalya Emniyeti Müdürlüğü, taksi kullanan vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için "Ticari taksicilere yönelik denetim" uygulamasının yapıldığını bildirdi.

Emniyetten Taksilere Denetim Uygulaması, System.String[]
Antalya Emniyeti Müdürlüğü, taksi kullanan vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için "Ticari taksicilere yönelik denetim" uygulamasının yapıldığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, taksilerde seyahat edenlerin güvenilir hizmet almalarını sağlanması, yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla taksicilere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya 56 personel katıldı. 501 ticari taksi kontrol edildi, 501 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Uygulamada, bir ticari taksi trafikten men edilirken, seyir halinde cep telefonuyla konuşan iki, emniyet kemeri takmayan 22 sürücüye toplamda 2 bin 846 lira ceza kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:48 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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