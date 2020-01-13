Emniyetten temizlik personeline seminer - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyetten temizlik personeline seminer - Son Dakika

Emniyetten temizlik personeline seminer

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşçilerine yönelik Güvenlik Semineri verildi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşçilerine yönelik Güvenlik Semineri verildi.


7/24 görev yapan eminyet müdürlüğü görevlileri ile beraber alanda olan, erken vakitte caddelerde, sokaklarda ve yoğun bölgelerde görev alan Büyükşehir Belediyesi temizlik personellerine alanda çalıştıkları süre zarfında dikkat etmeleri gereken konular hakkında "Güvenlik Tedbirleri" ile ilgili seminer düzenlendi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü faaliyet ve projeleri kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğügörevlileri ile Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla "Kamu Güvenliğini Korumak, Kurumlar Arası İş Birliğinin ve Güvenlik Hizmetlerine Toplumun ve Tüm Kurumlarının İştiraklerinin" sağlanması amacıyla alanda çalışan 800 temizlik çalışanına yönelik Atatürk Kültür Merkezi Perge salonunda Güvenlik Semineri verildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:44 Kaynak: İHA
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