Son Dakika Haberleri: Emniyetten 'Tophane Grubu'na Operasyon: 9 Gözaltı

Emniyetten 'Tophane Grubu'na Operasyon: 9 Gözaltı

1 saat önce

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunda 'Tophane Grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Emniyetten 'Tophane Grubu'na Operasyon: 9 Gözaltı, System.String[]
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunda 'Tophane Grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma kapsamında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Zonguldak kamuoyunda 'Tophane Grubu' olarak bilinen şüpheliler hakkında yürütülen adli çalışmaların yanı sıra 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün liderliğini B.T.'nin yaptığı, Ş.A., M.Ç., F.U., E.G., U.K., S.T., B.Ö., F.D. isimli şüphelilerin de suç işlemek amacıyla birlikte hareket ederek; "6136 SKM", "Yağma Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit", "Dolandırıcılık", "Mala Zarar Verme", "üçüncü şahısların arasındaki borç ilişkilerini düzenlemeye çalışma", "Esnaflardan haraç alma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:42 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Tophane, 3. Sayfa
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