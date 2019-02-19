Son Dakika Haberleri: Emniyetten 'Tophane Grubu'na Operasyon: 9 Gözaltı

Emniyetten 'Tophane Grubu'na Operasyon: 9 Gözaltı

1 saat önce

Emniyetten 'Tophane Grubu'na operasyon: 9 gözaltıZONGULDAK - Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunda 'Tophane Grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Emniyetten 'Tophane Grubu'na Operasyon: 9 Gözaltı, System.String[]
Emniyetten 'Tophane Grubu'na operasyon: 9 gözaltı

ZONGULDAK - Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunda 'Tophane Grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma kapsamında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Zonguldak kamuoyunda 'Tophane Grubu' olarak bilinen şüpheliler hakkında yürütülen adli çalışmaların yanı sıra 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün liderliğini B.T.'nin yaptığı, Ş.A., M.Ç., F.U., E.G., U.K., S.T., B.Ö., F.D. isimli şüphelilerin de suç işlemek amacıyla birlikte hareket ederek; "6136 SKM", "Yağma Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit", "Dolandırıcılık", "Mala Zarar Verme", "üçüncü şahısların arasındaki borç ilişkilerini düzenlemeye çalışma", "Esnaflardan haraç alma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:03 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Tophane, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek Eski Eşi ile Kızını Öldüren, Oğlunu da Ağır Yaralayan Cani Babadan Kan Donduran Sözler: Katliam Yaptım

Gonca Vuslateri Ameliyat Olacağını Böyle Duyurdu: Çenemi Kestirip Kafama Takacağım Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 00:37:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyetten 'Tophane Grubu'na Operasyon: 9 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]