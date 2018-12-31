Emniyetten "Toplu Taşıma Araçlarını Kullanın" Uyarısı
1 saat önce
Sivas Emniyet Müdürlüğü, kentte etkili olan kar yağışının ardından kaza riskine karşı vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tevsiye etti.
Sivas Emniyet Müdürlüğü
, kentte etkili olan kar yağışının ardından kaza riskine karşı vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tevsiye etti.
Emniyette yapılan yazılı açıklamada, Sivas'ta başlayan yoğun kar yağışının gece saatlerinden itibaren devam ettiği belirtildi.
İlgili kurumların eldeki tüm imkanlarla mücadele yürüttüğünün aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cadde ve sokaklarımızda oluşan kar, tipi ve buzlanma sebebiyle görüş mesafesi azalmakta, taşıtların fren ve durma mesafesi artmaktadır. Bu koşullarda trafiğin rahatlatılması, kaza ve risklerin en aza indirilebilmesi için vatandaşlarımızın mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaları, özel araçlarıyla trafiğe çıkacak sürücülerin kış lastiği kullanmaları, öndeki aracı takip mesafelerini artırmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, farlarını açık tutmaları önem arz etmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:27 Kaynak: AA
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