Son Dakika Haberleri: Emniyetten "Toplu Taşıma Araçlarını Kullanın" Uyarısı

Emniyetten "Toplu Taşıma Araçlarını Kullanın" Uyarısı

1 saat önce

Sivas Emniyet Müdürlüğü, kentte etkili olan kar yağışının ardından kaza riskine karşı vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tevsiye etti.

Emniyetten
Sivas Emniyet Müdürlüğü, kentte etkili olan kar yağışının ardından kaza riskine karşı vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tevsiye etti.

Emniyette yapılan yazılı açıklamada, Sivas'ta başlayan yoğun kar yağışının gece saatlerinden itibaren devam ettiği belirtildi.

İlgili kurumların eldeki tüm imkanlarla mücadele yürüttüğünün aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cadde ve sokaklarımızda oluşan kar, tipi ve buzlanma sebebiyle görüş mesafesi azalmakta, taşıtların fren ve durma mesafesi artmaktadır. Bu koşullarda trafiğin rahatlatılması, kaza ve risklerin en aza indirilebilmesi için vatandaşlarımızın mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaları, özel araçlarıyla trafiğe çıkacak sürücülerin kış lastiği kullanmaları, öndeki aracı takip mesafelerini artırmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, farlarını açık tutmaları önem arz etmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:27 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı 10 İlde Yılın Son Günü Okullar Tatil Edildi!

Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı Atın Arkasına Bağlanan 'Bidon' ile Kızak Keyfi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:43:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyetten "Toplu Taşıma Araçlarını Kullanın" Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]