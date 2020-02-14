Emniyetten torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emniyetten torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Emniyetten torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Emniyetten torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce'de uyuşturucuya geçit vermemek için operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik ekiplerince, Kalıcı konutlar bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi işlemlerin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:04 Kaynak: İHA
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