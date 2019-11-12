Son Dakika Haberleri: Emniyetten trafikte güvenli sürüş için 5 ipucu
Son Dakika Güncel Emniyetten trafikte güvenli sürüş için 5 ipucu - Son Dakika

Emniyetten trafikte güvenli sürüş için 5 ipucu

7 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte güvenli sürüş için sürücülere ipuçları verdi.

Emniyetten trafikte güvenli sürüş için 5 ipucu, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte güvenli sürüş için sürücülere ipuçları verdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, güvenli sürüş için 5 hususun önemine işaret edildi.

Paylaşımda, "aracınızın standart kilometre bakımını yaptırın", "aracın yol ile bağlantısını sağlayan lastiklerin düzenli olarak kontrolünü yapın", "hava filtresi performansını gözden geçirin", "elektrik tesisatını kontrol ederek far ayarını yaptırın", "araçta bulunan motor yağı, fren hidroliği, soğutma suyu gibi tüm sıvıların yeterli miktarda olup olmadığını kontrol edin" uyarılarına yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güldür Güldür oyuncusu Ecem Erkek, mini elbiseli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu
Fenomen Danla Bilic'ten itiraf: Alkol bağımlısı oldum ve bir erkeği dövmek için tahrik ettim Aslıhan Gürbüz, kendisine taciz mesajları atan takipçisini ifşa etti Orhan Pamuk'un simitçiye "Merhaba poğaçacı" demesi sosyal medyada olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:33:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyetten trafikte güvenli sürüş için 5 ipucu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]